Joe Biden aclara que mantiene "firmemente" su decisión de retirar tropas de Afganistán

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justificó su decisión de retirar las tropas de Afganistán al referirse por primera vez al avance del régimen talibán, que este fin de semana llegó a Kabul.

"Soy el presidente de Estados Unidos y la responsabilidad es mía", dijo el mandatario demócrata en un discurso a la nación, pronunciado desde la Casa Blanca y esperado con impaciencia tras su silencio de los últimos días sobre los históricos acontecimientos.

En su comparecencia ante los medios, el mandatario estadounidense afirmó que "nunca estuvimos allí para crear una nación o una democracia centralizada y unificada, nuestro objetivo en Afganistán es ahora el que fue siempre: evitar un ataque terrorista en territorio estadounidense".

"Respaldo firmemente mi decisión. Después de 20 años aprendí de forma muy difícil que nunca hubo un buen momento para retirar las fuerzas estadounidenses, por lo tanto, estamos allí ahora", remarcó.

Afganistán cayó más rápido de lo esperado

Biden también sostuvo que el avance de los talibanes se desarrolló "mucho más rápidamente de lo previsto. ¿Qué sucedió? Los líderes políticos de Afganistán huyeron del país, colapsó la Fuerza Armada de Afganistán y los hechos de la última semana refuerzan que cualquier tipo de participación de fuerzas militares estadounidenses en Afganistán en este momento era la decisión correcta".

"Las tropas estadounidenses no deben estar luchando una guerra y muriendo en una guerra que las fuerzas afganas no quieren librar ellas mismas... Si Afganistán no puede presentar resistencia a los talibanes ahora, entonces no hay ningún tipo de oportunidad de que en un año más o en cinco años más o en 20 años más las fuerzas militares estadounidenses in situ hubiesen marcado ninguna diferencia", añadió.

El jefe de Estado apuntó que "sería equivocado indicar a las fuerzas estadounidenses que actúen cuando las fuerzas afganas no lo hacen. Los líderes políticos de Afganistán no pudieron aunarse para el bien de su pueblo, no pudieron negociar por el futuro de su país cuando la situación era difícil y no lo hubieran hecho si las tropas estadounidenses se hubieran quedado en Afganistán recibiendo lo peor de la situación".

Ante las escenas de caos en la capital afgana, Biden dijo que estaba "profundamente entristecido" por el giro de los acontecimientos y prometió "alzar la voz" sobre los derechos de las mujeres ante el regreso del mandato talibán.

La toma del poder de los talibanes se produjo después de que la OTAN pusiera fin a su misión de 9.500 efectivos en Afganistán tras la decisión de Biden de sacar las tropas estadounidenses del país.

El presidente Ashraf Ghani abandonó Afganistán el domingo por la noche cuando los insurgentes rodearon Kabul, culminando una victoria militar que los vio capturar todas las ciudades en solo 10 días.

