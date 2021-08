Un violento episodio vivió el luchador de la UFC, Jordan Williams, quien estuvo a poco de sufrir el robo de su auto, pero que logró impedir a tiempo.

Un sujeto intentó sustraerle el vehículo a plena luz del día, mientras este permanecía al interior de una tienda de autoservicio.

El peleador de artes marciales mixtas había dejado abierta la puerta del auto, lo que facilitó el actuar del delincuente en una primera instancia, pero cuyo cometido fue interrumpido de la peor manera.

La reacción de Williams

El deportista norteamericano de 30 años dio a conocer el hecho a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó un video registrado por una de las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes, se observa a un hombre subirse a un vehículo gris que estaba estacionado, para luego intentar echarlo a andar.

El auto avanza lentamente, hasta que de pronto aparece Jordan Williams y reacciona con rapidez. Abre la puerta del auto y le da algunos golpes de rodilla al delincuente, quien tras ser sacado del vehículo, huye.

El deportista usó la misma red social para aclarar algunas dudas al respecto: "Si se están preguntando por qué mi auto todavía estaba encendido, es la misma razón por la que él no pudo irse. Tengo un botón para arrancar y mi auto no funcionará a menos que las llaves estén a 1,5 metros de distancia y las tenga conmigo, siempre. No hace falta decir que aprendí mi lección y espero que también la suya", sostuvo.

“Ojalá lo hubiera golpeado más, pero me conformo con haber recuperado mi auto”, agregó.

