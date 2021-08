Niño de año y medio muere tras ser atacado por perro de la familia: el padre fue arrestado

Vernon Foster, de 30 años, salió a trabajar y dejó a sus hijos de 11, 9 y tan solo un año en casa, sin imaginar la tragedia que le esperaba. El perro de la familia, un Rottweiler, atacó al bebé y pese a que sus hermanos salieron en búsqueda de ayuda, el pequeño murió.

El horrible hecho ocurrió en un apartamento en E. 17th St., Brooklyn, Nueva York, en el que el bebé fue hallado sangrando profusamente por las heridas en el cuello y el hombro, señaló el Departamento de Policía de Nueva York, de acuerdo con la información divulgada por People en Español.

Ryan Francis Foster fue atacado por un Rottweiler. El pequeño fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. "Es una terrible situación para ellos y ciertamente para la familia que se ve afectada por esta tragedia", declaró el subjefe de policía de Nueva York, Michael Kemper.

El perro fue retirado de la casa en espera de una investigación. En 2019 había atacado a uno de los hermanos mayores.

Foster fue arrestado y está acusado de homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal y actuar de manera perjudicial para un niño, de acuerdo con la policía, publicó Univisión.

30-year-old Vernon Foster was arrested and charged at the 70th precinct after last night's incident where a dog mauled a toddler to death. He was charged with Manslaughter and Criminally Negligent Homicideq according to NYPD



Video by Dakota Santiago (https://t.co/MKhP0Go9IL) pic.twitter.com/f2zJSoQNIL