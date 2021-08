Al ritmo de J Balvin bailan sobre el féretro de un hombre antes de ser sepultado

Un particular homenaje rindieron a Cristián Alexis Lamilla Litardo, fallecido en Quevedo, Ecuador. En las redes sociales se viralizaron los videos de un grupo de mujeres bailando reguetón sobre su féretro para despedirlo mientras lo llevaban al cementerio.

El sepelio se realizó la tarde del martes 10 de agosto bajo el ritmo de "Poblado", el éxito de J Balvin, Karol G y Niky Jam. El baile, acompañado de tiros al aire y el rugido de las motos, provocó críticas negativas de los vecinos, informó el diario Extra.

¿Quién era el fallecido?

Cristián Alexis Lamilla Litardo, apodado "El Ruso" y de 23 años, murió el domingo 8 de agosto al ser atropellado por otro conductor mientras iba en su moto.

De acuerdo a Geovanny Argüello, el jefe de la Policía Judicial, Lamilla Litardo cometió varios robos en el cantón más poblado de la provincia de Los Ríos antes de que ocurriera el incidente en el que perdió la vida.

Según detalló, "El Ruso" y otro delincuente asaltaron a una mujer que transitaba la avenida Walter Andrade y escaparon. Un automóvil comenzó a perseguirlos, entonces los asaltantes abrieron fuego contra el vehículo.

Cerca del parque Rotario, el conductor logró cerrarles el paso y fue en ese instante cuando ocurrió el impacto que dejó a Cristián fatalmente herido.

Repudio por "perreo" en funeral

Una vecina del sector El Desquite, llamada Verónica Barreiro, criticó lo ocurrido frente a toda la comunidad. “Gracias a Dios no me gusta el reguetón, el ‘perreo’, ni esos bailes obscenos”, dijo Barreiro. “En un momento de dolor y luto no se puede andar haciendo este tipo de cosas”, agregó.

Por su parte, Cecilia Litardo, una tía de "El Ruso", aseguró al medio ecuatoriano que su "sobrino era una persona alegre y como todo joven le gustaba salir". Y así fue su funeral, no hubo lágrimas sino "perreo" cada tanto mientras lo acompañaban al cementerio.

