Tolerancia cero en CNN: Despiden a tres trabajadores que fueron a trabajar sin estar vacunados

Tres empleados de CNN fueron despedidos por violar la política de coronavirus establecida por la cadena estadounidense al ir a la oficina sin vacunar, según informes de medios estadounidenses.

En una circular interna, enviada por correo electrónico al personal el jueves y obtenida por varios medios de comunicación estadounidenses, el presidente de CNN, Jeff Zucker, dijo que la semana pasada la compañía supo de tres empelados que llegaron a trabajar sin haber sido vacunados. Los tres fueron despedidos.

"Permítanme ser claro: tenemos una política de tolerancia cero en esto", declaró Jeff Zucker, mensaje que fue publicado por el reportero de CNN, Oliver Darcy, en su cuenta de Twitter.

Jeff Zucker says in memo to staff that CNN has postponed the Sept. 7 return-to-office date & is now targeting mid-October. "This was not an easy decision, and there is much to consider. The bottom line is that, based on the information that is available today…"