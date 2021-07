Hija de un pastor dejó la iglesia, abrió cuenta OnlyFans y en 6 meses ganó un millón de dólares

Nala Ray, joven estadounidense de 23 años, hija del pastor de un iglesia, se hizo millonaria luego de abrir su cuenta en OnlyFans, luego de dejar la vida religiosa que vivió desde niña.

La mujer creció en una comunidad religiosa de Illinois bajo las estrictas medidas de sus padres, por lo que desde su adolescencia "sentí la presión de ser un modelo a seguir", según contó a The Mirror.

Aburrida de las prohibiciones

Desde los 16 años, cansada de las prohibiciones como el uso de maquillaje, ropa ajustada o redes sociales, Nala comenzó a escapar de su casa para reunirse con jóvenes de su edad. "No me escapé para beber o salir de fiesta, solo quería ser amada y apreciada", relató.

Luego encontró un trabajo como mesera en un local de comidas de un centro comercial, mientras que luego se mudó con su familia a Florida, teniendo un mayor margen de libertad, por lo que decidió buscar su camino completamente fuera de la religión.

"Quería ganar mi propio dinero"

Después abandonó su carrera universitaria para trabajar como asistente dental. "Quería ganar mi propio dinero y tomar mis propias decisiones. También decidí no ir más a la iglesia, lo que molestó a mi familia, pero estaba acostumbrada a decepcionarlos".

Fue así también que comenzó a frecuentar el gimnasio y abrió una cuenta en Instagram de temática fitness, lugar donde un seguidor le recomendó abrir su página en OnlyFans.

En 2019 comenzó a postear en esta cuenta y según sus palabras "hice mi primer millón (de dólares) en seis meses y ahora gano 330.000 dólares al mes. Con mis ganancias me compré una mansión en Los Angeles y viajé por todo Estados Unidos... He estado tan encerrada durante tantos años que se siente como si me hubieran abierto los ojos".

