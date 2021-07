Policía asesinó a su amante para evitar que le dijera a su esposa sobre su aventura

Un exoficial de policía de Misisipi, Estados Unidos, identificado como Matthew Kinne, de 38 años, se declarará culpable del asesinato de Dominique Clayton, de 32. El hombre la mató luego de que ella terminó su relación sentimental con él y lo amenazó con decirle a su esposa que habían sido amantes.

El cuerpo sin vida de Dominique fue hallado por su hijo de 8 años el 19 de mayo de 2019. Sus cuatro hijos regresaban de un paseo con su tío, y cuando el más pequeño entró a la casa buscando a su madre, se encontró que la mujer yacía muerta con un disparo en la cabeza, informó People en Español.

De acuerdo a los fiscales que representan a la familia de la víctima, Matthew Kinne finalmente se declarará culpable. El hombre fue acusado en agosto de 2019 de un cargo de asesinato capital, que sólo tiene dos posibles penas: muerte o cadena perpetua sin libertad condicional, detalló WRAL, una estación de televisión local afiliada a NBC.

Kinne fue puesto bajo arresto por el Buró de Investigaciones de Misisipi tras cometer el crimen. Su abogado, Tony Farese, dijo que el expolicía “perdió el control” luego de que Clayton amenazó con comentarle a su esposa sobre la relación.

“Él está arrepentido. Esta fue una situación en la que literalmente llegó al punto de quiebre. Siempre fue un ciudadano respetuoso de la ley, un agente de la ley, no tenía antecedentes y, literalmente, fue empujado al borde de la ruptura y cometió un delito de pasión”, declaró el abogado.

A former Oxford police officer is expected to take a plea deal in connection to the murder of Dominique Clayton.



She was shot and killed in 2019. Family members said the two were romantically involved.



I’ll have more coming up at 6:30. pic.twitter.com/HFKJ2gYFm0