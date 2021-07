Una adolescente de 17 años es asesinada por su abuelo y sus tíos porque vestía unos jeans

Abuelos y tíos son los culpables de asesinar a una adolescente de 17 años en Utter Pradesh, al norte de la India. La joven, identificada como Neha Paswan, murió por el hecho de vestir jeans y una polera.

De acuerdo al portal Insider, la adolescente fue golpeada hasta la muerte con palos por varios de sus parientes masculinos, quienes rechazaban que usara jeans en lugar de llevar una vestimenta más tradicional, como un sari o una blusa larga con pantalones holgados.

Neha Paswan, 17 Was Beaten To Death By Her Grandfather And Uncles With Sticks For Wearing A Pair Of Jean's.



She Wanted To Be A Police Officer, Her Mother Says, A Dream That Won't Ever Be Fulfilled.



No Rage Is Enough For The Contempt And Violence With Which India Treats Women'. pic.twitter.com/QEsZse91FL — Aarav 🇮🇳 (@IAaravOfficial) July 28, 2021

La madre de la joven, Shakuntala Devi Paswan, relató que su hija vistió unos jeans durante un servicio religioso, lo que desató la fuerte discusión entre su abuelo paterno y algunos tíos en la casa ubicada en la remota aldea de Savreji Kharg.

Su cuerpo fue hallado sobre un puente

Los parientes no estuvieron de acuerdo con los jeans de Neha porque violaban una sentencia implementada en marzo de 2021 por el gobierno regional, que prohíbe a los hombres usar pantalones cortos y a las mujeres usar jeans u otros símbolos de la “cultura occidental” favoreciendo el uso de atuendos más tradicionales como los saris.

“Ella mantuvo un ayuno religioso que duró todo el día. Por la noche, se puso un par de jeans y una blusa y realizó sus rituales. Cuando sus abuelos objetaron su atuendo, Neha respondió que los jeans estaban hechos para usarse y que ella lo usaría”, dijo su madre a la BBC.

Life for girls is not safe wherever culture & religion is defined & “protected” by men.



Neha Paswan, 17, from Uttar Pradesh was beaten & hanged by grandfather & uncles for wearing jeans. She made them angry by insisting on going to school so she could join police force.



Sad. pic.twitter.com/1o7aDHGls5 — aamir ghauri (@aamirghauri) July 27, 2021

Luego de que sus tíos y su abuelo la golpearan, le prometieron a la madre que montarían a la adolescente en un rickshaw, un vehículo de transporte improvisado, y que la llevarían a un hospital, pero eso nunca ocurrió.

“No me dejaron acompañarlos, así que alerté a mis familiares que fueron al hospital del distrito a buscarla, pero no pudieron encontrarla”, aseguró Shakuntala.

A la mañana siguiente, la madre se enteró que el cuerpo de Neha fue hallado colgando del puente sobre el río Gandak, que atraviesa la región. El abuelo de la adolescente fue arrestado y acusado del asesinato de su nieta. Sin embargo, dos de sus tíos, Vyas Paswan y Arvind Paswan, se encuentran fugitivos.

