Un león desató el pánico este miércoles tras alejarse de su hábitat en el parque nacional de Nairobi y dirigirse a un barrio muy concurrido en el sur de la capital de Kenia.

Unos habitantes vieron al león macho en una zanja detrás de un muro de hormigón y de paneles metálicos en Ongata Rongai, una zona residencial cercana al parque.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) envió guardabosques y personal veterinario al lugar, donde se congregó una muchedumbre para ver al felino.

El león fue "inmovilizado y trasladado" a las instalaciones veterinarias donde será sometido a observación y se le colocará un collar antes de ser soltado en el parque, informó KWS en un comunicado.

"El pánico que causó este león fue masivo porque incluso los niños fueron tarde al colegio y la gente a trabajar", dijo Roselyn Wangare, una estudiante universitaria.

Jackson Mwangi, un habitante de Ongata Rongai, afirma que KWS debe reforzar la seguridad en el parque.

"Después de todo es nuestra seguridad", dijo.

The lion was successfully darted, immobilized and safely transferred to the veterinary facility for observation & collaring before being released back to the park.#BraveryBeyondExpectation pic.twitter.com/mhUJetFxtu