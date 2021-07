Chilenos en el extranjeros no pueden obtener pase de movilidad: Minsal no ha homologado vacunas

¿Qué pasó?

Chilenos en el extranjero han reportado tener problemas para obtener su pase de movilidad y así retornar a Chile, pese a estar con su esquema completo de vacunación.

Ese es el problema que tienen María Fernanda y Pablo Domínguez, quienes se fueron a Estados Unidos a estudiar. Estando allá, decidieron vacunarse y ya para abril contaban con sus dosis de Pfizer completas.

Pese a ello, aseguran no poder obtener su pase de movilidad ya que "el ministerio de Salud no cuenta con un sistema para convalidar vacunas, por lo cual no puedo contar con mi pase", señaló María Fernanda.

Plan fronteras protegidas del Minsal

Este lunes 26 de julio comienza el Plan Fronteras Protegidas del Ministerio de Salud. Esto implica que, aquellas personas que no tengan sus vacunas, están obligadas a pasar por un hotel de tránsito durante diez días.

Es aquella condición que deben cumplir las personas que, incluso teniendo sus vacunas, requieren volver a nuestro país.

“Tenemos que correr con este gasto por nuestra cuenta. Creemos que es injusto, además pensando que cuando uno busca, los hoteles están sobre los 700 mil pesos”, indicó Felipe.

Desde el Minsal respondieron

En respuesta a los requerimientos de los chilenos, Enrique Paris, ministro de Salud, señaló que la demora podría deberse a la calidad de los certificados de vacunas de otros países.

"Nosotros hemos visto los certificados de vacunas de otros países y no se parecen en nada a la calidad ni al respaldo que tiene nuestro certificado de vacuna”, declaró.

Asimismo, agrega que: "Quizá deberíamos trabajar con las embajadas o los ministerios de relaciones exteriores de otros países para homologar pero es una labor de la Organización Mundial de la Salud".

Sí es posible la homologación según expertos

Expertos aseguran que es posible la homologación de las vacunas en nuestro país, debido a que las vacunas que han sido administradas en Chile, han sido fabricadas en otros países.

"Sí es homologable una vacuna que fue administrada en Estados Unidos. Existe una trazabilidad hasta llegar a la puerta inoculada”, aseguró César Bustos, infectólogo de la Clínica de la Universidad de Los Andes.

