Hombre que violó y mató a su hijastra de tres años fue fusilado el mismo día del crimen

Un pelotón de fusilamiento terminó con la vida de Hussein Adan Ali, un hombre de 28 años que horas antes violó y dio muerte a su hijastra de tres años.

El hecho sucedió el miércoles pasado en el estado Jubaland, al sur de Somalía. El mismo día del crimen y en minutos, el hombre fue atrapado y condenado mediante una sesión judicial transmitida por la televisión local, además el tribunal publicó la foto de Ali en Twitter.

En la red social, la televisión nacional somalí posteó el siguiente texto: "El estado de Jubbaland de Somalia ha ejecutado hoy por el pelotón de fusilamiento Adan Ali, quien recientemente fue condenado a muerte después de que un tribunal lo declarara culpable de violar a una niña de tres años, quien más tarde sucumbió a las heridas".

