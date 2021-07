Niña de 2 años muere luego que su niñera la dejara por 7 horas al sol en un vehículo cerrado

Una niña de dos años murió luego que su cuidadora la dejara al interior de un vehículo durante varias horas y con una temperatura que superó los 35 grados en Florida, Estados Unidos.

La mujer, identificada como Juana Pérez-Domingo, fue detenida y enfrenta cargos por homicidio agravado.

La llevaba a la guardería

Según informó la policía, la mujer debía llevar a la niña a una guardería el viernes por la mañana, sin embargo, como era temprano se dirigió a su domicilio.

Una vez en el lugar, apagó el motor del vehículo olvidando que la niña se encontraba en su interior con su cinturón de seguridad.

Siete horas después, la mujer regresó al automóvil encontrando a la niña fallecida, consignó ABC.

"Me dijo que 'ya está muerta la niña'”

La madre de la víctima, Elvia Méndez, señaló que “yo salí del trabajo a las 15:00 de la tarde y la llamé a las 15:11 y no me contestó. Después la llamé otra vez a las 15:35 y no me contestó otra vez. La llamé dos veces y por fin me contestó ella, me dijo que 'ya está muerta la niña'”.

La jueza Mindy S. Glazer, quien presidió la audiencia de presentación de cargos, sostuvo que “cuando ella se da cuenta de lo ocurrido se lleva a la niña a casa de su madre, nunca llamó a emergencias”.

Además, según lo expuesto en el tribunal, la acusada no tenía carnet de conducir y no llevaba silla para la niña.

