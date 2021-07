[VIDEO] "Tornado de mosquitos" sorprende en Rusia: Sería una forma de apareamiento

Un curioso hecho tuvo lugar en Rusia, luego de que un “tornado de mosquitos" se tomara la localidad de Kamchatsk.

El video que fue viralizado en redes sociales, causó miedo y extrañeza en los usuarios. No obstante, la población rusa ya está habituada a estos hechos.

Según consignó The Siberian Times, los residentes están acostumbrados a esto, pero que los turistas podrían alarmarse frente a este particular acontecimiento.

Científicos aseguran que este fenómeno es normal y que es la forma de “apareamiento” de estos insectos. Los machos intentan rodear a las hembras, creando así este “tornado” de mosquitos.

Este fenómeno se repite todos los años. No obstante, la cantidad de mosquitos está relacionada directamente con las condiciones climáticas del lugar y de la cantidad de insectos que hayan.

Impressive 'tornadoes' of swarming mosquitoes over the settlement of Ust-Kamchatsk, eastern coast of the Kamchatka peninsula. This is an annual event, and local residents are more than used to it, but they agree that it might cause a bit of panic among unprepared visitors pic.twitter.com/lnXr2Cq7Iw