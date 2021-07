Niño ciclista colombiano muere arrollado por un camión mientras entrenaba

El niño Julián Esteban Gómez, de 13 años, murió este domingo 18 de julio al ser arrollado por un camión mientras entrenaba en una carretera de Zipaquirá, Colombia. Gómez era del mismo pueblo del ciclista Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia, y de quien sentía gran admiración.

El pequeño se encontraba muy motivado porque fue seleccionado como parte del equipo del Ministerio del Deporte, pero la fatalidad truncó sus sueños. Al momento del accidente conducía su bicicleta en compañía de su tío y de su abuelo, informó el diario Marca.

Colombia impactada

Para Fabio Rodríguez, formador de ciclistas en el municipio de Zipaquirá y primer entrenador de Egan Bernal, la noticia de la muerte del niño Julián Gómez ha sido devastadora.

La imagen del pequeño llorando de la alegría por el triunfo de Bernal en el Tour de Francia dio la vuelta al país y su rostro se había convertido en un símbolo de esperanza y de inspiración.

Julián Esteban Gómez, el niño que lloró por triunfo de @Eganbernal en el @LeTour #TourDeFrance y que tenía el sueño de correr en las grandes vueltas murió este domingo al ser atropellado mientras entrenaba en #Zipaquirá tenia 13 años #DEP pic.twitter.com/htXgdiej3r — Emmanuel Rosalez (@journalero) July 18, 2021

"Él entrenó con nosotros ayer y antier, era entrenamiento oficial, pero el día domingo yo no hago clases y cada uno sale por su cuenta o a veces descansa. Él era uno de esos niños que tenía sueños increíbles. Él no solo decía que iba a ser ciclista profesional, sino que lo afirmaba, lo tenía muy claro", afirmó Rodríguez.

Sobre cómo se enteró de lo sucedido recordó a Caracol Noticias: “El abuelo me llamó y yo quedé en shock, no sabía qué hacer. No sabía si ir o no ir, no quería ver esa escena, pero bueno ya fuimos con el coordinador de escuelas y llegamos y es terrible, es algo que es difícil de decir. Los espichó todo".

El niño y sus dos familiares salieron de Zipaquirá rumbo a Bogotá, “tomaron la autopista y en una parte entre Zipaquirá y Cajicá una tractomula lo absorbió, se lo llevó", precisó el entrenador.

Autoridades investigan

El entrenador reiteró que los conductores en general, pero especialmente los que llevan vehículos de carga pesada deben saber que por la velocidad que desarrollan pueden generar corrientes de viento que desestabilizan a los ciclistas y los atraen hacia el camión.

Rodríguez opinó que la unidad responsable de la tragedia no respetó la distancia y el niño fue arrollado. “El llamado es a que respete los tres metros, que respete a los ciclistas y deportistas, porque somos personas que ganamos la vida en la bicicleta o son chicos que tienen muchos sueños por cumplir”, aseguró Fabio Rodríguez.

El coronel Jhon Vargas Amaya jefe de la Seccional Tránsito y Transporte de Cundinamarca informó que investigan lo sucedido, detalló RCN.

Entre lágrimas y flores, comunidad en Zipaquirá rinde homenaje al pequeño Julián Esteban Gómez.



El joven ciclista, que conmovió al país con sus lágrimas de felicidad por Egan Bernal, murió arrollado por una tractomula este domingo - https://t.co/XYMyS1rjy3 pic.twitter.com/sjuxUql2NB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 19, 2021

