"Estoy bien": Influencer cubana que fue detenida en entrevista en vivo es liberada

¿Qué pasó?

La influencer cubana Dina Stars, que este martes había sido detenida por la policía de su país mientras daba una entrevista en vivo a la televisión española, señaló en sus redes sociales que había sido liberada y que se encontraba bien.

“Estoy bien. No me maltrataron, no me secuestraron", fueron parte de las palabras que entregó Stars.

Posteriormente añadió: “Se los digo de verdad, se los juro, ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad. Yo siempre, siempre voy a ser sincera con ustedes. Ya estoy en casa, estoy bien”, sostuvo la influencer.

También habló en Twitter

Dina Star también usó su cuenta de Twitter para referirse a lo sucedido. En ella, intentó nuevamente tranquilizar a sus seguidores manifestando que ya estaba de vuelta en casa.

“No estoy respondiendo mensajes ahora, porque estoy tratando de tranquilizar a toda mi familia que estaba muy preocupada. Muchísimas gracias a todos los que se han preocupado por mí”, aseguró.

No estoy respondiendo mensajes ahora porque estoy tratando de tranquilizar a toda mi familia que estaba muy preocupada. Muchísimas gracias a todos los que se han preocupado por mi! En serio estoy súper emocionada 😭 #nomasvionencia — Dina Stars 😌 (@Dinastars_) July 14, 2021

El momento de la detención

La influencer estuvo presente en las últimas protestas en Cuba contra el gobierno de presidente Miguel Díaz-Canel, motivo por el que fue detenida el martes. "Me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover lo de las campañas de manifestación”, señaló en el video.

Su detención se produjo durante una conversación con la presentadora Marta Flinch de Canal 14 España. En ese momento, efectivos de seguridad llegaron hasta su casa para detenerla. El hecho fue transmitido en vivo, en donde se le ve a la influencer despidiéndose de la periodista y cortando el enlace.

