Ministro Paris: "Las personas que no cumplan las normas sanitarias pierden su Pase de Movilidad"

¿Qué pasó?

Este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que las personas que ya cuenten con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus y que infrinjan las normas sanitarias perderán el Pase de Movilidad, el cual permite mayores libertades para los inoculados.

Lo anterior, en el contexto de las modificaciones que se implementaron al Plan Paso a Paso, las cuales comenzarán a regir este jueves 15 de julio.

¿Qué dijo Paris?

"¿Cuándo no te sirve el Pase de Movilidad?, desgraciadamente cuando eres contacto estrecho... Cuando el médico avisa que un paciente es contacto estrecho o está enfermo, el pase de movilidad deja de funcionar, eso está hecho electrónicamente, y obviamente tiene que esperar el resultado, porque a lo mejor es una sospecha. Se le toma la PCR, y si es negativa, recupera su Pase de movilidad", detalló el ministro.

En esa misma línea, explicó que: "Si es sorprendida una persona no cumpliendo con las normas sanitarias, y quien la sorprende hace la denuncia a la autoridad sanitaria, también pierde su posibilidad de usar el Pase de Movilidad".

"Las personas que no cumplan las normas sanitarias pierden su Pase de movilidad", recalcó.

Respecto a quienes ya cuentan con infracciones, como los participantes en fiestas clandestinas como la ocurrida en Cachagua, Paris aclaró que: "Ellos ya cumplieron, los que fueron sancionados, fueron vacunados, y si tienen su Pase de Movilidad activo eso ya lo hace viable. Si vuelven a cometer un error, una falta grave, obviamente que lo van a perder".

Rezagados en vacunación

Por otra parte, la autoridad indicó que: "Hemos cumplido con la primera meta que nos fijó el Presidente de la República, que era vacunar al 80% por lo menos de la población susceptible con una dosis. Ya tenemos el 84% con una dosis y el 74% con dos dosis".

"Obviamente que nos preocupa que todavía tengamos rezagados y creo que hay que hacer un llamado a todos los rezagados a vacunarse", manifestó.

"No es lógico que la persona no quiera vacunarse. Cuando una persona se vacuna también actúa solidariamente, porque no sólo se protege ella, sino que protege también a su familia y a su entorno, por lo que los llamo a vacunarse", sostuvo.

Finalmente, destacó que: "Los cambios en el Plan Paso a Paso también están dirigidos a estimular la vacunación, porque los cambios que implementamos fue fruto de las reuniones con más de 300 organizaciones y una de las cosas que más estimula es el Pase de Movilidad".

