Una empresa estadounidense levantó polémica al comercializar una pistola que se asemeja a un juguete Lego, mientras las armas de fuego matan a cientos de niños cada año en Estados Unidos.

Esta iniciativa llevó al fabricante danés de juguetes a notificar formalmente a la empresa en cuestión.

"Nuestra organización se puso en contacto con Lego, que luego envió una carta de notificación formal al irresponsable fabricante de armas", tuiteó este martes Shannon Watts, fundadora de la asociación Moms Demand Action (Madres reclaman medidas), que presiona por leyes de armas más estrictas.

This "Lego Glock" is an actual thing you can buy, build and shoot: "...honestly what childhood toy is more welcoming than a big ole pile of blocks:” https://t.co/wBXl5GP6an



Unintentional shootings among children have risen by 30% in the past year. pic.twitter.com/ZmQXiefOE7