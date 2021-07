Mujer da a luz 14 meses después de la muerte de su esposo: "Ha sanado mi corazón"

Sarah Shellenberger es una mujer estadounidense de 40 años, cuya historia está dando la vuelta al mundo luego de que hace poco más de dos meses diera a luz a su hijo Hayes. Lo particular del nacimiento de su bebé es que se produjo 14 meses después de la muerte de su esposo.

Sarah, profesora de profesión, es oriunda de Oklahoma City, y gracias a la ciencia puedo traer a la vida a quien hoy considera la "medicina" que le ha permitido "sanar su corazón" tras la inesperada muerte de su esposo Scott.

Muerte inesperada

Sarah y Scott se casaron el año 2018 tras un apasionado noviazgo que comenzó tímidamente tras contactase por Facebook el año anterior. "Ambos realmente queríamos al menos tres hijos y estábamos muy emocionados de comenzar nuestra familia", explicó Sarah a The Mirror sobre los planes que tenía la pareja.

Lamentablemente, tuvieron problemas para concebir y su doctor les indicó que la única opción era la Fecundación in vitro (FIV). Fue así entonces como, debido a los altos costos del tratamiento en Estados Unidos, pudieron realizar el procedimiento en diciembre de 2019 en el Centro de Fertilidad de Barbados.

"En el primer intento terminamos con un embrión genéticamente viable que terminó siendo Hayes", dice Sarah sobre la noticia de la que se enteraron poco antes de la Navidad de ese año y que permitió que Scott pudiera elegir el nombre de su futuro hijo. "Eso fue realmente significativo", rememora la mujer.

En un viaje posterior, en febrero de 2020, Scott no pudo acompañar a Sarah a una nueva extracción de óvulos. La mujer viajo entonces en compañía de su madre hasta Barbados, pero debió adelantar su regreso tras una inesperada noticia.

Scott había sufrido un ataque cardiaco que lo dejó con muerte cerebral. "No lo podía creer. No hay palabras para describir ese sentimiento", dijo Sarah. La mujer decidió entonces donar los órganos de su esposo, despidiéndose de él el 21 de febrero de 2020. "Ha sido la cosa más difícil que he hecho en mi vida", recuerda.

"Ha sanado mi corazón"

Tras el duelo de unos meses Sarah decidió llevar adelante el embarazo del embrión de Hayes, y fue así como el pasado 3 de mayo, 14 meses después de la muerte de Scott, la mujer dio a luz a su pequeño hijo.

"Cargar a Hayes en mis brazos ha sido una tan buena medicina para mí, él ha sanado mi corazón de muchas maneras", dice Sarah.

"Es agridulce, porque yo sé que Scott habría estado emocionadísimo y enamorado de él (Hayes). Es difícil experimentar estas cosas sin él", dice Sarah sobre los sentimientos que le genera su bebé, en el que dice reconocer varias características de su padre.

Sarah contó además que planea dar a luz a un segundo embrión viable, pero esperará un par de años para traer al mundo a este segundo hijo. "Para mí no hay otra opción. Ellos son nuestros hijos", sostuvo la mujer.