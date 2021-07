Famoso DJ de Brasil golpea a su exesposa y lo graban: "No hemos tenido una relación saludable"

Un popular DJ brasileño vive un escándalo tras publicarse un video en el que aparece agrediendo a su ex pareja. Iverson de Souza Araújo, conocido como DJ Ivis, aparece tirando del cabello y golpeando a Pamella Holanda, con quien tiene una hija de 9 meses de nacida.

Medios de Brasil informaron que el video fue grabado en marzo, pero salió a la luz el domingo 11 de julio desatando polémica y debate sobre la violencia contra la mujer.

Relación tormentosa

El DJ tiene una larga historia de maltratos en contra de Pamella, pero ella en varias ocasiones prefirió no poner la denuncia ante la policía por miedo a represalias del artista.

La semana pasada, luego de una pelea que acabó a golpes y con el teléfono de la mujer totalmente destruido, el Juzgado de Ceará dictó una “medida cautelar urgente”, tanto para la mujer como para su hija Mel, informó el portal Metropoles.

Además, Ivis fue conminado a sacar todas sus pertenencias de la casa, pero dejó a la madre de su hija sin dinero. El caso de violencia ha sido repudiado en las redes sociales. El productor Vybbe, que maneja la carrera de DJ Ivis, informó a través de un comunicado que canceló todos los compromisos del DJ tras la publicación de las imágenes.

“A la luz de los hechos recientes, queremos dejar en claro que Vybbe repudia cualquier tipo de agresión. Como tú, también nos sorprendieron los videos publicados en las redes sociales. Por ello, te informamos que DJ Ivis fue inmediatamente removido de todos los compromisos.

Así se defiende DJ Ivis

Ivis será investigado por las evidencias presentadas, mientras que La Policía Civil solicitó al Poder Judicial la protección urgente de Pamella Holanda.

El DJ, por su parte, publicó un mensaje sobre lo sucedido, pero no se refirió al video en el que se observa golpeando a Pamella. "Desafortunadamente, no hemos tenido una relación saludable durante algún tiempo y ha pasado una semana desde que nos separamos. Estamos intentando por todos los medios que todo esto tenga solución", dijo.

"Tenemos una hija que no tiene por qué vivir en conflicto. Desde la separación, envío una cantidad semanal para gastos, ya le pagué al pediatra de nuestra hija y las vacunas”, agregó.

Ivis reveló que en marzo denunció a Pamella debido a que no admite el fin de la relación y ha amenazado por tirarse del balcón o desaparecer con su hija. "No me voy a enojar con lo que la gente dice de mí, porque no puedo. La gente está reaccionando a lo que está viendo, pero está comentando cosas que no sabe", agregó el DJ.

