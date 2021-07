Golpeó y apuñaló a su amigo por un completo: Fue condenado a 4 años de prisión

Matthew evans, de 36 años, fue condenado a prisión este 8 de julio luego de apuñalar a su compañero de trabajo por un "completo" en Inglaterra.

Según informa HertsLive, se trató de un rollo con una salchicha en su interior lo que habría originado el violento altercado entre los dos hombres.

Las tensiones surgieron cuando su compañero se habría comido el "perro caliente" que le pertenecía a Evans. Este hecho despertaría la furia del sujeto.

