Profesor instala cuna para que su alumna lleve a su bebé a clases y no abandone la carrera

Una alumna de posgrado en la carrera de biología tuvo una niña durante la pandemia y el retorno a sus estudios estaba en riesgo al no tener donde dejarla. Karen Cunningham, estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) no contaba con recursos para pagar a una niñera.

Pero además su esposo debía trabajar, así que su realidad como madre primeriza no era la mejor para continuar con sus estudios. Pero su profesor Troy Littleton decidió ayudarla para que no abandonara su carrera.

Consciente de lo que ocurría y de lo importante que es para la joven madre cumplir con sus compromisos académicos, inventó una solución revolucionaria dentro de la institución y su gesto se ha vuelto viral, destaca el diario La Vanguardia.

El profesor abrió espacio en su oficina del MIT y compró una cuna para que su alumna llevara a su hija de 9 meses y seguir adelante con su proyecto de tesis.

“Mi compra favorita del nuevo equipamiento para el laboratorio: una cuna portátil para mi oficina para que mi estudiante graduada pueda llevar a su pequeña de 9 meses al trabajo cuando sea necesario y yo pueda jugar con ella mientras su mamá hace un poco de trabajo. ¡Win-win!", expresó el profesor en su cuenta de Twitter.

