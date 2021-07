Negligencia médica: Joven fue sometida a exceso de quimioterapia tras error durante cirugía

Un insólito error afectó a una joven de 22 años durante una cirugía, lo que provocó que tuviera que realizarse largos y extenuantes tratamientos de quimioterapia y radioterapia en España.

Se trata de Ariadna Caballero, que se sometió a dicho procedimiento debido a un linfoma de Hodgkin, el cual los médicos le dijeron que había sido exitoso, lo que no fue así.

Los propios especialistas fueron los que no se dieron cuenta que le dejaron una gasa mientras era atendida en el Hospital Público del Henares de Coslada.

Esto le generó un bulto en el cuello y que "aumentaran los ciclos previstos del tratamiento con químicos y radiación", consigna El Mundo.



Ciclos dobles de quimioterapia

En mayo de este año, la afectada pasó por segunda vez por el quirófano ante la sospecha de que el tumor había crecido.

Allí fue donde los doctores se percataron que el bulto crecía por la gasa y que además le había causado un quiste.

Producto de esta negligencia, los médicos constataron que la habían sometido también a un exceso de quimioterapia y radioterapia.

"Pedí explicaciones"

La joven reaccionó al error y confirmó que "pasé por seis ciclos dobles, pero luego decidieron darme más, ya que el bulto en el cuello no se reducía".

"Pedí explicaciones y señalaron que era culpa de la oncóloga, pero ella me ha dicho que los responsables fueron los cirujanos que me operaron", reveló.

Totalmente consternada por la situación, agregó que "lo que sí me comentaron es que me podía haber ahorrado varios ciclos de quimio y que me podía haber entrado una infección muy grave por la esponja quirúrgica".