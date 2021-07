Guardó el secreto que era millonario por diez años: Temía que su hermana le pidiera dinero

Un particular caso se dio en California, EEUU, luego de que un hombre ganase la lotería por más de 55 millones de dólares y guardara el secreto cerca de una década.

A través de una carta enviada a MarketWatch, este "ganador de lotería de bajo perfil", quiso permanecer en el anonimato durante años debido a diferencias con su hermana.

El hombre, quien actualmente tiene 67 años, decidió no contarle a su familia por miedo a su hermana. Temía que esta le pidiera donar la mitad de su fortuna a la iglesia.

Por esa razón es que guardó apariencias y jamás reveló este secreto que guardó durante más de diez años, incluso de sus más cercanos y amigos.

Se siente "satisfecho" con su nueva vida

“Vivo tranquilamente, no gasto mucho. No tengo hijos y mis padres han muerto. No le he dado nada a mi hermana porque ni me gusta su marido, ni he hablado con ella en los últimos 10 años”, declaró.

En la confesión, declaró que no mantiene contacto con su hermana por "cosas horribles" que ella hizo en el pasado a sus padres, por lo que se siente aliviado de no hablarle.

“Mis padres le eliminaron de su testamento antes de morir, ella les intentó hacer cosas horribles, pero pude pararlo”, aseguró.

Asegura sentirse "satisfecho" con su nueva vida, lejos de su familia, acostumbrado a no gastar dinero.