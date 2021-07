Disparan a quemarropa y asesinan al "mayor cazador de rinocerontes" de Sudáfrica

A balazos fue asesinado el "mayor cazador de rinocerontes" de Sudáfrica, Petros Sidney Mabuza, el pasado jueves 17 de junio.

Conocido como "Mr. Big" o "Mshengu", ya tenía cargos en Sudácrica por la caza ilegal de rinocerontes, la principal actividad que llevaba a cabo Mabuza.

Testigos señalan que varios sujetos bajaron desde un auto color negro y dispararon en contra de Mabuza, quien se encontraba en su vehículo.

Se presume que al menos fueron 17 disparos los que lo llevaron a la muerte, según consignó el Servicio de Policía Sudafricana de Mpumalanga. Pese a recibir atención, falleció en el recinto hospitalario.

17/06/2021 #SouthAfrica#Assassinate

Alleged rhino poaching kingpin ‘Mr Big’ shot and killed in Hazyview

He was allegedly shot in Hazyview earlier today and reportedly died on his way to Kiaat Hospital in Mbombela this afternoon. pic.twitter.com/ddzDekWtPJ