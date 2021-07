Un deslizamiento de tierra que sepultó varias viviendas, se produjo esta mañana en Japón, en la localidad de Atami, tras días de intensas lluvias.

Al menos dos personas murieron y una veintena están desaparecidas.

"Debido a la acción de lluvias torrenciales, el terreno cedió y saltó la avalancha (...) A su paso barrió casas y habitantes" y cortó una carretera nacional", dijo a la prensa de gobernador del departamento de Shizuoka, Heita Kawakatsu.

Un testigo señaló a la cadena pública NHK: "Escuché un terrible ruido, y vi cómo descendía una avalancha de barro, mientras algunos trabajadores urgían a la gente a evacuar. Yo también corrí para ponerme a salvo en altura... Cuando regresé, habían desaparecidos casas y automóviles".

A raíz del hecho, impactantes videos se han viralizado del momento de la tragedia, así como también de los minutos posteriores.

#BREAKING: At least 20 missing following a series of major landslides in the Japanese city of Atami. pic.twitter.com/unfYpwnQyg