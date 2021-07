Derrumbe en Miami: rescatista habría encontrado cuerpo de su hija de 7 años entre los escombros

La prensa estadounidense aseguró en las últimas horas que un socorrista que ha ayudado en las labores de rescate en el edificio Champlain Towers de Miami, encontró el cuerpo de su hija entre los escombros.

La información fue dada a conocer por el canal Local 10, que entregó ciertos detalles sobre este hallazgo que mantiene conmocionado al país.

En este contexto, el jefe de bomberos de Miami, Joseph Zahralban, comunicó que "podemos confirmar que un miembro de nuestra familia del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Miami perdió a su hija de 7 años en el colapso. Fue recuperada anoche por miembros de nuestro Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano".

"Les pedimos que se respete la privacidad de la familia y de nuestra familia del Departamento de Bomberos, mientras lamentamos nuestra pérdida y apoyamos a los nuestros", agregó el socorrista.

Cabe mencionar que las tareas de rescate se retomaron durante este viernes luego de haber permanecido suspendidas por movimientos en una de las partes del inmueble que se mantiene en pie.

Según el último reporte, hasta ahora son 20 las personas fallecidas a causa del colapso de la edificación y más de 140 las desaparecidas.

"Con más de tres millones de libras de concreto ahora removidas del colapso, nuestros rescatistas continúan su misión de búsqueda y rescate, poniendo sus propias vidas en riesgo en condiciones extremadamente difíciles", señaló esta jornada la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

With over three million pounds of concrete now removed from the collapse, our first responders continue their search and rescue mission — putting their own lives at risk in extremely difficult conditions.



To each and every one of them: thank you. pic.twitter.com/t7uNvH3F8j