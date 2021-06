Pandillero dispara a su rival que usó a dos niños para protegerse: Lo capturaron

Cámaras de seguridad grabaron el aterrador momento en que un sujeto escapaba de otro y en el camino derribó a dos niños. Ya en el suelo, el hombre y los dos menores son alcanzados por el criminal que al estar frente a su víctima le dispara a quemarropa y huye del lugar.

Una niña de 13 años y su hermanito de 5 años resultaron ilesos, pero con un trauma emocional al vivir de cerca la violencia desatada en el Bronx de New York, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron, el 17 de junio a las 6:45 de la tarde en la avenida Sheridan, un lugar muy transitado. Dos cámaras de seguridad grabaron el momento en que los menores son literalmente arrollados por el sujeto que escapaba de su agresor.

El portador del arma fue identificado como Michael López, de 27 años, quien cuenta con un amplio prontuario policial, detalla Univisión.

"Me siento feliz por los muchachos que están bien gracias a dios. Ellos tuvieron un momento en donde no deberían estar, pero la verdad la violencia está muy fuerte últimamente", dijo una vecina a los medios locales.

López ha sido arrestado en cinco oportunidades y al momento de su captura estaba en libertad condicional por intento de homicidio.

López forma parte de la pandilla denominada "Make it Happen, Boys" y se escondía en la vivienda de su padrastro en Taino Towers de Harlem.

Con este nuevo episodio violento, podría ser condenado a 25 años de cárcel acusado de intento de asesinato, asalto, posesión criminal de un arma y uso criminal de un arma de fuego, entre otros cargos.

Darcel Clark, fiscal del distrito del Bronx, precisó que en las próximas horas López sería instruido formalmente de cargos. Los residentes del lugar reclaman el aumento de la violencia, tanto en las calles como en los trenes.

