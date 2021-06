"Perdí el control": Hombre vive "día de furia" y destruye dos autos en una automotora

Un verdadero día de furia vivió un comprador en el interior de una concesionaria, ya que el hombre exhibió su total molestia con el recinto y terminó destrozando dos automóviles.

El hecho se registró al interior de la empresa automovilística Taraborelli, en el barrio porteño de Caballito, Argentina, cuando el sujeto desató su ira.

Primero atacó un vehículo dando una feroz patada contra una de sus puertas y luego tomó una silla del lugar para seguir golpeando al auto.

Todo ante la mirada de los encargados que no lo pudieron detener, ya que posteriormente tomó uno de los letreros de señalética y destruyó el vidrio frontal del auto, dando sucesivos golpes, todo bajo los gritos de "¡estafadores!".

"Perdí el control"

Lo vivido al interior de la concesionaria fue relatado por el propio protagonista de la escena identificado como Jorge Gómez, quien reconoció su error, pero explicó los motivos de su reacción.

Según detalló, todo se debió a la negativa de la empresa de devolverle el dinero que habían informado que le entregarían ese día, tras cancelar la compra de un automóvil.

"Fue un impulso. No es lo correcto. Perdí el control, rompí todo", indicó en declaraciones a Radio La Red.

Día de furia en una concesionaria de la firma Taraborelli en el barrio porteño de Caballito. pic.twitter.com/krt3ql2ncL — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) June 23, 2021

Esto debido a que hace un año está esperando la devolución del dinero de un plan de ahorro que tenía con la entidad.

"Me llamaron hace tres días y me dijeron: 'ya se cumplió el período del plan, puedes pasar y se te entrega la plata: los 10 mil pesos (casi 80 mil pesos chilenos)'", contó Gómez, de 30 años, pero al llegar al lugar, le cambiaron las condiciones.

"Les dije que no, que quería la plata y me dijeron que no, que tenía que esperar un año más. Las dos opciones eran esperar un año más o anotarse en otro plan", explicó Gómez al dar detalles de la sucesión de hechos que derivaron en su ataque de ira.

Estuvo dos días detenido

Ante el "día de furia", Jorge Gómez, estuvo detenido dos días por su actuar.

Además, tras su liberación, se abrió un expediente y deberá afrontar un proceso penal por los daños causados en al automotora.