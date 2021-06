Padre dona riñón a su hija menor y ahora la mayor también requiere un trasplante

Con dos hijas afectadas por cistinosis (una enfermedad que amerita un trasplante de riñón), un padre inglés vive una angustiante realidad: le donó un riñón a una de ellas sin saber que meses más tarde su otra hija también lo necesitaría.

Darren Atkinson tiene dos niñas, Poppy, de 11 años, y Emily, de 12. La menor necesitó con urgencia un trasplante de órganos al ser diagnosticada con la rara enfermedad, fue entonces cuando sus padres iniciaron los protocolos para evaluar la compatibilidad con la niña.

Como resultado, los médicos encontraron que solo Darren podía donar, ya que su esposa Jessica no resultó compatible, informó el diario The Mirror.

Luego de un proceso de preparación, Darren perdió 16 kilos siguiendo una dieta estricta para estar en óptimas condiciones lo antes posible. Fue así como entró a quirófano con Poppy y se logró la donación. El procedimiento se practicó en el Hospital Saint James, en Inglaterra.

Pasado el tiempo de recuperación notaron que la niña mejoró su salud y recobró el apetito. “En un par de días estaba comiendo más de lo que nunca había comido y ahora le encanta el chocolate, lo cual es increíble, ya que nunca antes le había gustado”, recordó Darren.

EXCLUSIVE: 'I gave a kidney to one daughter - but now my other girl desperately needs one'https://t.co/gHJYnUxY1U