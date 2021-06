Desesperada búsqueda de Guadalupe: niña de 5 años desapareció durante un cumpleaños en Argentina

Una verdadera conmoción y angustia se registra en Argentina ante la extraña desaparición de Guadalupe Belén Lucero, una niña de tan sólo 5 años, quien se extravió desde la puerta de una casa cuando jugaba con sus primas, mientras disfrutaba de un cumpleaños.

La situación generó la desesperación de su familia, quien el pasado lunes 14 de junio alertó de inmediato a la policía en la localidad de San Luis, para activar la búsqueda de la menor, quien es de tez trigueña, cabello lacio, y tiene un lunar en la mejilla izquierda.

Además, se adjunta en su descripción que al momento de su desaparición, vestía una parka negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.

"Guadalupe se fue con alguien"

El suceso se registró cuando el pasado lunes, cerca de las 19:30 horas, Guadalupe jugaba con su prima de 3 años y otros niños en la puerta de la casa de un familiar del barrio 544 Viviendas de la capital de San Luis.

"Mi cuñada salió a abrigar a los niños y volvió a entrar. Al minuto, mi hija nos dice: 'Guadalupe no está"', relató la tía de la menor.

"Tenemos mucha incertidumbre. Cuando desapareció, salió todo el barrio. Guadalupe no está acá se fue con alguien", agregó la mujer en declaraciones a TN Noticias.

MI AHIJADA GUADALUPE BELEN LUCERO CIALONE, DESAPARECIÓ EL 14/06/21 A LAS 19:30 EN EL 544 ZONA SUR (SAN LUIS CAPITAL) . ESTABA VESTIDA POR ÚLTIMA VEZ CON CALZA ROSA, BOTITAS NEGRAS Y PARKA NEGRA CON CAPUCHA PELUDITA.. TIENE 5 AÑOS, ES MOROCHA MIDE 1,10 pic.twitter.com/qdyQCNu7sf — Georgina Cialone (@geocialone) June 15, 2021

Ante la situación y al no lograr novedades en las primeras horas de búsqueda, las autoridades activaron la "Alerta Sofía", que es un sistema de alertas que difunde, de manera inmediata, la imagen y la información sobre niños, niñas o adolescente que se encuentre desaparecidos a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos.

Además, Missing Children se sumó a la difusión de los datos de la menor, mientras que Eric Lucero, papá de Guadalupe, pidió que el Gobierno de San Luis disponga una recompensa para quien aporte información.

"Se la llevó una nena grande"

El único dato que tiene la familia lo aportó una prima de 3 años de Guadalupe, con quien jugaba el día de su desaparición.

Fue esa menor la que le avisó a su mamá y a su tía que se había ido con una "nena grande". En la calle también estaba su hermano y otro primo pero ellos no vieron nada.

Sobre la situación, la tía de Guadalupe dijo que su hija "es la única que vio que se fue con alguien. No tiene por qué inventarlo, porque tiene 3 años, pero no sabe quién es la persona".

Madre desesperada y completo operativo

Ante la situación la madre de Guadalupe, Belén Lucero, sostuvo ante la prensa que "no veo ya las horas, sino los días que pasan: no sé si merienda, si come, si está abrigada. Ella duerme conmigo, y me agarra la mano: y no sé si está durmiendo, si puede descansar? No sé nada".

El hecho está en manos del Juzgado Penal N°2, a cargo del juez Ariel Parrills, quien fue el encargado de ordenar más de 76 allanamientos.

Desde que se denunció su desaparición, el lunes 14 de junio a las 20:00 horas, el Gobierno provincial desplegó un operativo con más de 400 policías, a los que también se sumaron el sistema de Defensa San Luis Solidario, Bomberos Voluntarios y la Policía Montada.

Además, los teléfonos celulares de miembros de la familia de la pequeña fueron secuestrados y están siendo analizados en busca de rastros para hallar a Guadalupe.