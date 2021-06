Pistoleros asesinan a cantante que se negó a pagar una extorsión: lo esperaron en una disco

El cantante de música urbana conocido como Junior Jein fue asesinado, la madrugada del lunes, por sicarios cuando ingresaba a la discoteca “A otro nivel”, ubicada en la avenida Roosevelt en la ciudad de Cali, en Colombia.

Su verdadero nombre era Harold Angulo Vencé, originario de Buenaventura y también lo conocían en el medio artístico local como como "El Caballo" o "El señor del Pacífico". Acudió al local nocturno para promocionar su nueva canción “La Recompensa”.

El artista Patio 4 Music narró en una transmisión en vivo por Facebook cómo ocurrió el atentado, que acabó con la vida del interprete de salsa choke, informa el portal Pulzo.

Junior Jein murió en el quirófano

“Acabo de recibir la noticia de que a Junior Jein le hicieron un atentado. Me llamaron personas muy preocupadas; yo estaba ya durmiendo”, precisó.

“Llamé al número de Junior para saber si era verdad o mentira y me contestó alguien, que no diré el nombre, y me dijo: ‘Papi, yo tengo el número de Junior, estamos entrando a la clínica, vamos para el quirófano y ‘Junior’ está vivo... Está mal, pero está vivo’. Y me colgó”, agregó.

En el sitio de los hechos se encontraba DJ Panye, quien contó a Patio 4 Music lo que vio. "Estoy acá en la discoteca y vi a Junior en el piso. Recogí mis cosas, ayudé a que lo subieran a la camioneta y me fui... Junior iba muy mal, pero vivo”. Murió en el quirófano.

Se negó a pagar una extorsión

Un informe publicado en exclusiva por el diario El Tiempo afirma que el cantante fue asesinado por el grupo delictivo "Los Espartanos". "Al parecer, el artista se habría negado a pagar una extorsión de $300 millones (8 mil dólares)", indica el reporte.

Junior Jein, de 38 años, alcanzó popularidad por éxitos como "Diciembre", "Puro vacilón", "Si Dios fuera negro", "Bien bacano", "Turín, Turán" y "Dominó". Participó en proyectos de ayuda a familias afrocolombianas en colaboración con organizaciones como el ICBF y la ONU.

Los presuntos responsables del atentado, identificados como Iver Tomás Banguera Flórez y Jhon Alex Zúñiga Vidal, fueron capturados hace pocas horas. Portaban un fusil R-15 calibre 5.56 y una pistola 9 milímetros, informó el diario El País de Cali.

