Con resaca y ganas de regresar a su casa a dormir, el empleado de un supermercado en el Reino Unido fingió desmayarse mientras atendía a una mujer en la caja.

Desde su perfil en Twitter, el usuario @ElpedroThe2nd publicó el video captado por una de las cámaras de seguridad, ubicada justo arriba de su lugar de trabajo en la caja registradora de la tienda, destaca el portal La Razón de México.

Mientras atiende a la clienta, el joven hace un gesto de llevarse la mano a la cabeza. En cuestión de segundos, mira hacia un lado y termina por desplomarse en el piso, donde quedó tumbado boca abajo.

“¿Cuál es la mejor manera de escaparse del trabajo por enfermedad? Esta es la mía: era el día de San Esteban, tenía resaca y 18 años y quería salir de fiesta más tarde, así que decidí hacer esto. Me aseguré de que el gerente estuviera allí también”, escribió el empleado en el tweet que acompañaba al video.

En cuestión de horas el clip de video se viralizó en la red social alcanzando más de un millón de visualizaciones y más de 83.000 me gusta cuatro días después de haber sido publicado.

Las respuestas al tweet viral fueron muchas. Varios usuarios pidieron conocer más detalles sobre el incidente y uno preguntó si su actuación fue lo suficientemente creíble como para lograr escapar del trabajo.

El usuario, que se tomó el tiempo de responder a los usuarios, relató que logró ser enviado a su casa y que le regalaron un refresco y una barra de chocolate. También especificó que “un año y medio más tarde” confesó a la mujer que atendió ese día la verdadera razón de su "malestar" y esta “se lo tomó bien”.

What’s the best way you’ve ever blagged getting off work sick this is mine it was Boxing Day I was hungover and 18 and wanted to go out later so decided to pull this off 😭 made sure the manager was there as well pic.twitter.com/wIBuu2KWGL