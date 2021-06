Pasajero intenta forzar cabina de avión para detenerlo: Debieron aterrizar de emergencia

Un pasajero de un vuelo local en Estados Unidos intentó forzar la entrada a la cabina del avión antes de ser neutralizado por otro pasajero y por la tripulación, dijeron testigos.

El avión de la compañía Delta Air, que realizaba el viernes la conexión Los Ángeles-Nashville, tuvo que proceder a un aterrizaje de emergencia en Albuquerque, Nuevo México.

El hombre, que fue sacado del aparato con las manos y los pies atados con abrazaderas, gritó durante el vuelo en varias ocasiones "¡Detengan este avión!".

Imágenes captadas por teléfono celular lo muestran luchando frente a la entrada de la cabina.

El individuo, "aparentemente sin que nadie lo provocara, de repente se levantó, corrió a la cabina y comenzó a golpear la puerta", declaró un pasajero al canal CNN.

Otro pasajero describió la escena como "aterradora" mientras elogiaba la velocidad de reacción de la tripulación.

El FBI de Albuquerque confirmó en Twitter que intervino en el hecho.

The #FBI is responding to a report of a diverted flight at @ABQSunport. There is no threat to the public at this time. pic.twitter.com/GmnOdZPact