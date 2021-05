"¡Estaba muy rico!": Un chef ofrece una degustación gratuita de sushi de cigarra

Tras pasar 17 años bajo tierra, enjambres de cigarras han invadido el este de los Estados Unidos y se han convertido en un ingrediente favorito del chef estadounidense Bun Lai, quien aprovechó de utilizar a estos insectos para preparar un sushi.

Según informó RT, durante la tarde del sábado 22 de mayo de 2021, el chef de 47 años, nacido en Hong Kong, invitó a sus seguidores en Twitter e Instagram a una caza de cigarras en un parque de Washington D.C., donde compartió el excéntrico platillo con algunas personas.

“Caza de cigarras y comida al aire libre gratis”, escribió Bun. “¡Traigan ingredientes para cocinar y únase a mí para ser creativo o simplemente comer!”

Bring your own cups so I can share my invasive autumn olive sake too!



I’m going to be showing you how to make sustainable sushi via cicada hand rolls!



Fort Totten Park, corner of 4 Totten Drive & Allison Steet NE



Starting 4pm. pic.twitter.com/3F4sXa3RTw