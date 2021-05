Matan a su hijo mientras asaltaba a policía: "Estaba robando como todo pibe"

Gerónimo Córdova, padre de Alexander Javier Córdova, admitió que su hijo andaba en malos pasos. El joven de 17 años murió cuando intentaba asaltar a un hombre, que resultó ser un oficial de policía, en Argentina.

El sujeto dijo que nunca le enseñó a su hijo a robar, pero que por mala suerte tomó esa decisión.

“Estaba robando como todo pibe”, soltó generando gran cantidad de reacciones por intentar restarle importancia a lo que hacía su hijo, reseñan medios locales.

Además, Córdova dijo no saber de quién era la moto que conducía su hijo para cometer los asaltos.

“Mi familia es trabajadora, salimos a cortar pasto con él (Alexander) y su hermano. Pasó lo que no tenía que pasar”, remarcó.

Asalto y muerte

Alexander Javier Córdova murió de dos disparos, el 23 de mayo, en Avellaneda cuando acompañado de otro sujeto intentó robar a un policía que estaba vestido de civil.

El agente, de 49 años, caminaba cuando los motorizados pasaron junto a él, lo apuntaron y le gritaron “quédate quieto”.

VIDEO: Investigan si el policía que mató a dos motochorros en #Avellaneda y no utilizó el arma reglamentaria, disparó al menos 12 veces pic.twitter.com/Uve4pvg1dA — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) May 24, 2021

El subcomisario de la Policía Federal Argentina sacó rápidamente su arma marca Glock, calibre 9 milímetros, y les disparó unas doce veces a ambos delincuentes mientras escapaban. Córdova manejaba la moto. Recibió dos tiros, el otro cuatro, reseña Radio Mitre.

Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad del sector. Luego de los hechos se supo que los delincuentes estaban usando un arma de utilería. El policía fue detenido y espera juicio. Los asaltantes tenían antecedentes por encubrimiento y robo agravado.

“Llamé a mi hijo para saber dónde estaba, porque no me respondía los mensajes y me atendió un comisario que me dijo que le habían pegado dos tiros”, recordó Córdova.

Todo sobre Mundo