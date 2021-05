Siete cachorros de la especie demonio de Tasmania nacieron por primera vez en una reserva natural de 400 hectáreas en Australia, luego de que el animal en estado salvaje desapareciera hace más de 3.000 años del territorio continental del país oceánico.

La noticia ha avivado las esperanzas de los expertos, quienes previamente liberaron 26 ejemplares en la zona de preservación y esperan que los efectos de la reintroducción de estos feroces marsupiales sean beneficiosos para los ecosistemas perjudicados por otras especies invasoras, reseñó National Geographic.

Tasmanian Devils will eat anything of animal origin, including insects, amphibians, reptiles, birds and mammals. Their powerful jaws and tooth structure allows them to consume bones, fur and exo-skeleton. pic.twitter.com/hNo2Sh2egS