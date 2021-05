En heroico acto un hombre salvó a una mujer que era acuchillada en el metro de Nueva York

Las cámaras de seguridad del metro de Nueva York, EE.UU. captaron el heroico momento en que un hombre se lanzó sobre un sujeto para evitar que siguiera atacando violentamente con un cuchillo a una mujer.

El hecho lo protagonizó Sean Conaboy cuando esperaba el tren en un andén del metro de Manhattan en la estación 14th Street-Union Square, momento en que notó que un hombre actuaba "de manera un poco sospechosa".

En ese instante, un sujeto se acercó a una mujer por su espalda, la tiró al suelo y sin razón aparente empezó a apuñalarla, lo que generó la reacción del pasajero que se enfrentó al atacante.

Al ver el feroz ataque contra la mujer, Conaboy se abalanzó contra el sujeto liberando a la mujer y comenzó un violento forcejeo con el agresor.

"Lo que es más aterrador es que una vez que lo abordé y lo separé de la víctima, él fue una vez más a por ella", recordó el hombre que fue tildado de héroe.

Luego de unos instantes y en medio de la trifulca, recibió la ayuda de otros pasajeros junto con el arribo de personal policial.

Tras el incidente, la víctima recibió varias puñaladas en la espalda y el pecho, siendo trasladada a un hospital.

En cuanto al atacante, éste fue identificado como Joshua Nazario, de 22 años, quien fue detenido y acusado de agresión y posesión criminal de un arma.

