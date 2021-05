Una discusión entre dos hombres para saber a quién le correspondía el turno para entrar a usar el baño de un bar terminó con un macabro crimen.

Según el Departamento de policía de New York, el incidente se produjo en una taberna situada en la zona de Sunset Park, en el distrito de Brooklyn, Estados Unidos.

En ese instante, se produjo la disputa verbal entre dos hombres que empezaron por quién seguía para entrar al baño y uno de ellos, terminó sacando un revólver disparándole al otro sujeto en la cabeza, dejándolo herido de gravedad.

La situación se registró al momento que ambos hombres se encontraron en las afueras del baño del bar y comenzó la discusión que rápidamente la pelea fue subiendo de tono hasta que, de un momento a otro, uno de los implicados accionó una pistola directamente en la cabeza de su interlocutor.

El fatal incidente fue captado por las cámaras del lugar, donde se ve el local repleto de gente y cómo en un momento dado el individuo que llevaba puesta la capucha de su sudadera realizó varios disparos ante la mirada de testigos.

Tras los balazos, el atacante huyó del lugar.

La situación dejó herido de gravedad a Shamar Watt, de 30 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital, pero el personal médico no pudo hacer nada y lo declararon muerto minutos después.

Ante la situación, la policía de Nueva York busca a un sospechoso por lo que liberó una fotografía del supuesto agresor y pidió la colaboración ciudadana para su detención.

🚨WANTED for HOMICIDE: On 5/9 at 3:48 am, inside of 4555 3 Avenue in the Bronx, a 30-year-old male was shot 1x in the head following a dispute with the below-pictured male. If you have any information, contact @NYPDTips



☎️800-577-TIPS, all calls are anonymous. pic.twitter.com/HDc75ihFdN