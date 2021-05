El misterioso caso de Revelle Balmain todavía sigue sin respuestas. La modelo y bailarina australiana desapareció y se cree que fue asesinada, pero nunca se encontró su cuerpo, por ello se reactivó su búsqueda con una millonaria recompensa de 700 mil dólares.

Cuando se avisó de su desaparición cerca de Kingsford, la policía encontró varios objetos que pertenecían a la chica, como un zapato, llaves y una cartera con maquillaje.

Durante los primeros cinco años se investigó muy activamente para tratar de encontrar rastros de ella y dar con el presunto responsable de su desaparición, pero todo fue en vano, detallan medios australianos.

En el año 1999 dieron a la modelo como asesinada, pero sin cuerpo. Tampoco hallaron a un asesino, aunque el principal sospechoso fue identificado como Gavin Owen Samer, quien fue la última persona en estar con ella.

Owen Samer declaró que no había cometido ningún ataque en contra de la mujer.

“No me gusta la violencia en lo absoluto. Lo único que hice fue contratar a una prostituta”, recuerda el diario La Nación. El hombre fue dejado en libertad porque no se encontró ninguna evidencia que lo incriminara.

