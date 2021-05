Una mujer que se encuentra en una etapa avanzada de su embarazo causa polémica en las redes sociales luego que compartiera su intensa rutina de ejercicios que, entre otras cosas, involucra el levantamiento de pesas de 142 kilogramos.

Yanyah Milutinovic, de 34 años, es una entrenadora de profesión que suele publicar sus rutinas de ejercicios en sus redes sociales, pero es allí donde últimamente sus detractores la han tachado de irresponsable por levantar esa cantidad de peso durante el embarazo, informó la revista People en Español.

“Esos payasitos en Instagram no me pueden parar de lo que estoy haciendo”, expresó al New York Post. “Soy inquebrantable”, agregó la mujer que espera el nacimiento de su segundo hijo en Nueva York, Estados Unidos.

Quienes la critican en línea la culpan de poner la vida de su futuro bebé en riesgo y de publicar los videos únicamente para causar controversia. Incluso, en uno de los comentarios negativos que inundan su cuenta, un usuario le pidió al esposo de la mujer que la arreste, pues es policía.

Sin embargo, su esposo Risel Martínez también apoya a la instructora en sus entrenamientos y colabora en la creación de su contenido dirigido a otras madres que quieran hacer ejercicio durante el embarazo.

Embarazada se defendió de las críticas

“La gente en Instagram piensa que me estoy ejercitando para obtener fama en Instagram o por vanidad porque quiero lucir bien, pero para mí, eso está muy lejos de la realidad”, dijo la levantadora de pesas.

“Hay tantos beneficios de salud para la madre y el bebé”, comentó. “Las investigaciones han demostrado que las mujeres que se mantienen activas durante el embarazo, dan a luz a niños con niveles de inteligencia más altos”.

La entrenadora también afirmó contar con el visto bueno de su ginecóloga, quien aprueba la rutina que está implementando de 3 a 6 días a la semana y que, según ella, se encuentra respaldada por cuantiosos estudios científicos.

Además, Milutinovic relató que los resultados de un examen genético que le hizo a su hijo revelaron que su tamaño es más grande de lo común para un bebé en el octavo mes de embarazo.

