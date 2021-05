Un hombre de Minnesota, Estados Unidos, fue acusado del asesinato de su esposa, 11 años después de que alegara que le disparó accidentalmente mientras forcejeaba con un ladrón que se había metido a robar en su casa.

Un equipo SWAT del Departamento de Policía de St. Paul detuvo a Nicholas Firkus, quien fue acusado de cometer homicidio intencional en segundo grado contra su esposa Heidi, informó la revista People en Español.

I'm reporting today on the cold case arrest of Nicholas Firkus, now charged with 2nd Degree Murder in the death of his wife Heidi Firkus in 2010 in St. Paul.



Firkus is held on $1mil bail, which his attorney Joe Friedberg tells me Firkus is planning to post. pic.twitter.com/Z7GxoEmQ30 — Lou Raguse (@LouRaguse) May 20, 2021

De acuerdo a la orden de arresto, el crimen tuvo lugar el domingo 25 de abril de 2010, a las 6:30 de la mañana. Dos llamadas al 911 fueron realizadas desde el interior del domicilio, siendo la primera llamada la de Heidi, que duró 38 segundos y se desconectó luego de que se escuchara un disparo, según refirió el canal de televisión ABC.

La prueba que lo delató

“Treinta y ocho segundos después de la llamada, mientras Heidi estaba dando su dirección, se escuchó un ruido similar a un disparo, Heidi dejó de hablar y la llamada se cortó”, especifica el documento legal.

“Antes del disparo, no hay ruido de fondo significativo en la llamada, ni Heidi dice nada que sugiera que un intruso haya entrado en la casa”, agrega.

Un minuto después del disparo, Nicholas hizo la segunda llamada desde el teléfono celular de su esposa, donde se puede escuchar el sonido de la policía llegando al hogar.

“Estaba muy emocional. Dijo que alguien había irrumpido en su casa y que él y Heidi habían recibido un disparo mientras intentaban salir corriendo por la parte trasera del garaje. Cerca del final de la llamada de casi siete minutos, se puede escuchar a la policía entrando en la casa”, especificó la orden.

Mientras que Heidi fue hallada con una herida de bala en la espalda, Nicholas fue encontrado con una herida en la pierna.

Su casa iba a ser embargada

La orden de arresto también entra en detalles sobre la difícil situación financiera en la que se encontraba la pareja y revela que la casa donde vivían sería embargada justo un día después de que ocurrió el asesinato.

Sin embargo, la investigación de las autoridades descubrió que durante 10 meses Nicholas Firkus nunca le dijo a su esposa que su casa había sido ejecutada y que tenían que desalojar el 26 de abril de 2010.

“A pesar de tener que estar fuera de la casa el lunes 26 de abril, no hay señales de que se haya hecho el empaque y no hay evidencia de ningún arreglo de vivienda donde se iban a quedar", indicó Elizabeth Lamin, la fiscal asistente del condado de Ramsey.

Un paso más cerca de la verdad

Durante una rueda de prensa, el jueves 20 de mayo de 2021, el jefe del departamento de policía de St. Paul, Todd Alexa, aseguró que se encuentran “un paso más cerca de lograr justicia para Heidi y la verdad".

"We are hopeful these charges will finally bring out the truth," said the parents of Heidi Firkus, killed in her St. Paul home 4043 days ago. @FBIMinneapolis @sppdmn @RamseyCounty Atty today announced a murder charge against her husband who had claimed an intruder was to blame. pic.twitter.com/KIeZCFdXjA — FBI Minneapolis (@FBIMinneapolis) May 20, 2021

“Han pasado 4.043 días desde que Heidi fue asesinada a tiros en su propia casa. Más de 11 años. Y puedo decir con absoluta certeza que alguien en el Departamento de Policía de St. Paul pensó en este caso todos los días”, expresó.

“It’s been 4,043 days since Heidi was shot and killed in her own home. More than 11 years. And I can say with absolute certainty that someone at the SPPD thought about this case every day.”



-Chief Axtell on the Heidi Firkus case. Watch the news conference on Facebook @sppdmn pic.twitter.com/xnDZl0AMx7 — Saint Paul Police Department (@sppdmn) May 20, 2021

La noticia del arresto ha sido un gran alivio para familiares y amigos de Heidi, quienes durante años han luchado por alcanzar la resolución del caso y la justicia para Heidi Firkus.

