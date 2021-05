Aiden Fucci, un adolescente de 14 años, compartió una inquietante imagen desde su cuenta en Snapchat tras haber sido arrestado por el asesinato de la porrista Tristyn Bailey, de 13, que fue encontrada muerta en una apartada área boscosa de Florida, Estados Unidos.

De acuerdo al alguacil del condado de St. Johns, Robert Hardwick, el cuerpo de Tristyn fue hallado la noche del domingo 9 de mayo de 2021, varias horas después de que saliera a nadar, informó el New York Post.

El adolescente, que cursaba octavo grado en la Academia Patriot Oaks, fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de la jovencita, quien estudiaba séptimo grado en la misma escuela.

Las redes sociales se indignaron luego de que se volviera pública una captura de Snapchat en la que el joven arroja con su mano un gesto de paz, solo momentos después de su detención, que se ejecutó el lunes.

“Hola chicos, ¿Alguien ha visto a Tristyn últimamente?”, pregunta Fucci en el texto que acompaña la foto que compartió a través de su perfil en la red social.

El cuerpo de Tristyn Bailey fue descubierto cerca de una laguna alrededor de las 6 de la tarde por un vecino que se encontraba caminando por la remota zona boscosa en el suburbio de Jacksonville. Más tarde ese día, el joven acusado publicó la inoportuna foto en su Snapchat.

14-year-old Aiden Fucci appeared in court this morning.



The judge found probable cause to charge him with 2nd degree murder in the death of 13-year-old Tristyn Bailey.



His parents also appeared at the hearing.