Edison Patricio G.C. deberá pasar 26 años en prisión tras ser hallado culpable de estrangular a su novia, Ángela Sofía O. P. La mañana siguiente al crimen fue hasta una iglesia de Quito, Ecuador, y confesó su crimen.

Edison Patricio y Ángela Sofía se conocieron cuando eran niños en un albergue para niños huérfanos, informó la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Los dos tenían un noviazgo y crecieron juntos en el orfanato hasta que cumplieron la mayoría de edad.

#AHORA | #Pichincha: #FiscalíaEc obtiene sentencia de 26 años de prisión para responsable de femicidio. Víctima y victimario se conocieron en un albergue. El crimen ocurrió en el sector de El Panecillo, en #Quito. #FiscalíaConLasVíctimas

Más información ⬇️https://t.co/8UcTyK3NX6 pic.twitter.com/ZnWhRCoUMy — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 3, 2021

Cuando Ángela cumplió los 18 años, durante la audiencia donde le otorgarían su autonomía una abogada denunció ante el juez a Edison de violencia psicológica, argumentando que en varias ocasiones había visto a la víctima “con los ojos llorosos”.

El año pasado, la hermana de Ángela Sofia aseguró que en más de 100 ocasiones advirtió a las autoridades sobre la turbulenta relación y dijo que el hombre, además de golpearla, también la presionaba para que trabajara como prostituta, según reseñó El Comercio.

La mató tras revisarle el celular

A pesar de que en la audiencia se dictaron medidas para proteger a la joven, se siguieron viendo y el 28 de noviembre de 2021 Edison Patricio la llevó hasta su casa, ubicada en el sector El Panecillo, en el centro de Quito.

Allí discutieron luego de que Edison le revisara el celular a Ángela. “Le reclamó por información que encontró en su celular. La ahorcó hasta matarla y a las 05h00 del 29 de noviembre, llevó el cadáver hasta la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del barrio. Como estaba cerrada, volvió a la vivienda con el cuerpo”, detalló el reporte de la fiscalía.

Esa misma mañana, el hombre se dirigió a la iglesia de su parroquia, donde un sacerdote escuchó su confesión. “Me volví loco, no me acuerdo lo que pasó. Hoy la moví y no volvía en sí”, admitió el feminicida, quien además pidió al párroco que llamara a la policía.

El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil transfirió a Edison a la cárcel donde cumplirá la condena que se le impuso. Además, la fiscalía informó que el culpable deberá pagar 10 mil dólares en reparación a los hermanos menores de la víctima.

Todo sobre Ecuador

Todo sobre Mundo