Una insólita situación vivió una mujer al momento de ir a renovar su licencia de conducir, ya que se vio impedida de realizar el trámite al ser acusada de un "delito grave", el cural era: no devolver un VHS alquilado en un videoclub en 1999 en Estados Unidos,

Tras pensar que se trataba de una broma, la afectada fue confirmada del ilícito al comunicarse con la oficina del fiscal de distrito del condado de Cleveland, donde le informaron que era buscada por "malversación de propiedad alquilada".

La increíble situación la vivió Caron McBride, quien intentaba hacer un cambio de apellidos en su licencia de conducir cuando se vio envuelta en el inconveniente.

Tras la revisión, se le acusaba de nunca haber devuelto al videoclub "Movie Place" (ya inexistente), el VHS con la película "Sabrina, la bruja adolescente" en Norman, Oklahoma.

Ante el panorama, la afectada -que ahora vive en Texas- recordó que nunca hizo ese arriendo, que jamás vio esa serie y explicó que un hombre con el que vivía en esos años, podría haber alquilado la cinta.

Así y con la ayuda de un abogado se indicó que si bien "técnicamente no hay ninguna víctima en el caso debido al cierre de la empresa", Cleveland aún podría procesar a McBride porque se presentaron cargos y existe orden judicial.

A la postre y tras presentar el alegato, el condado revisó el caso de la mujer y decidió desestimar el hecho y se eliminó la acusación.

