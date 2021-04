Christine Marie Salley comenzó a buscar a sus padres biológicos en Estados Unidos el 2018. Contrató un investigador privado para ayudarla, pero fue notificada de que su ADN coincidía con el de una mujer asesinada en 1980.

El ADN fue enviado por el investigador privado a un laboratorio en diciembre, sin embargo, los resultados fueron entregados a comienzos de este mes de abril.

Un hombre había confesado el crimen a inicios de los 80, pero la víctima, Jane Doe, no pudo ser identificada hasta hace poco debido a la búsqueda que emprendió Salley.

La Oficina del Alguacil del condado de San Bernardino la contactó para informarle sobre el homicidio de su madre, el cual ocurrió en el sur de California.

Las autoridades descubrieron que el verdadero nombre de la madre biológica de Salley era Pamela Dianne Duffey.

