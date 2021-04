Entre la vida y la muerte se encuentra una niña de seis años luego de ser torturada por su madre y por su madrastra. Las mujeres golpearon repetidamente la cabeza de la niña contra una pared y finalmente la lanzaron a un hoyo de unos siete metros de profundidad.

Las autoridades de Brasil informaron que la niña también presentaba quemaduras de cigarrillos en varias partes del cuerpo, y también heridas provocadas por azotes con un cable de fibra óptica.

Gilmara Oliveira de Farias, de 27 años, y la madrastra, Brena Barbosa Nunes, de 25 años, atacaron a la pequeña en su casa del barrio Jardim das Acácias, en Porto Real, ubicado al sur de Río de Janeiro.

La suegra vio todo

Amenazada de muerte, Rosangela Nunes, madre de Brena, presenció los hechos, reseñan los medios locales. "Su madre la 'corrigió', pero no le pegó mucho (...) Entonces mi hija no quedó satisfecha. Mi hija ya había bebido mucho alcohol y dijo: 'Si no le pegas, yo le pego'. Cuando me levanté para decir 'no', mi hija dijo 'no te involucres", recordó la mujer.

Rosangela recuerda que después de eso, Brena la llevó hasta el borde de un barranco y la lanzó. La madre de la niña intentó sujetarla, pero también cayó con ella. "Después de eso golpeó y golpeó a la niña, luego la metió dentro de la casa", precisó.

Las torturas comenzaron el viernes 16 y continuaron hasta el lunes 19, informó la policía civil. Se descubrió que la niña fue víctima de puñetazos, pisadas y patadas. Una tomografía precisó que sufre lesión neurológica “muy grave”.

Detenidas

Ambas agresoras fueron detenidas y la suegra deberá responder penalmente en libertad, pues se le acusa de omisión. "No pude hacer nada, porque, si lo hacía, mi hija ya me había advertido: 'si te vas de aquí para llamar al vecino para que te ayude, te mato'. Pensé y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? (...) Me quitó el celular”, argumentó Rosangela a la prensa, cuyo testimonio será definitivo en la condena a las dos mujeres.

“Mi hija dijo que me iba a dejar llevar a la niña al hospital, pero no quería que le dijera la verdad al médico. La madre mintió a la policía, diciendo que una balsa cayó sobre la cabeza de la niña”.

El delegado jefe de Porto Real, Marcelo Nunes Ribeiro, indicó que Brena sentía celos de la niña y comenzó a maltratarla.