"Papá viene de mi cumpleaños... no trajo regalos", así avisó una niña de nueve años a la policía que en su casa había ocurrido una masacre.

En su departamento de Van Dyke Houses, en Brooklyn, Nueva York, se celebraba el su cumpleaños. La pequeña estaba acompañada por su madre y sus dos hermanas mayores. Pero su fiesta se transformó en tragedia cuando llegó su padre, Joseph McCrimon.

El hombre entró a la residencia y disparó contra Rasheeda Barzey, de 45 años, y contra las primeras hijas de ésta con otra pareja, Solei Spears, de 20 años; y Chloe Spears, de 16 años, informaron medios locales.

Police say 4 dead in triple-murder-suicide at NYC apartment https://t.co/GUJomY2BBF #blackfemicideUSA #domesticviolence #every8hours #nametheproblem #StopKillingBlackWomen #stopkillingblackgirls



Rasheeda Barzey, 45 (all killed 4-5-2021)

Chloe Spears, 16

Solei Spears, 20 pic.twitter.com/nYl6yv6hfb