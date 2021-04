Un crudo hecho de violencia intrafamiliar se vivió en las últimas horas en Argentina, y esta vez afectó a una mujer que fue agredida por su marido mientras estaba conectada a una clase online desde su propio domicilio, en la localidad de Claypole.

El repudiable actuar del hombre se llevó a cabo mientras su pareja tomaba un curso por la aplicación Zoom, donde además había otras personas en la "sala".

La joven estudiante de la carrera de obstetricia, logró dar aviso de la situación por medio de un mensaje de WhatsApp, luego que sus compañeros captaran que no se encontraba del todo bien.

El mensaje enviado por la mujer

En un instante, incluso algunos notaron que a la mujer se le había caído su teléfono celular, y comprendieron que había sido debido a uno de los golpes que le propinó el agresor.

"Aparentemente la clase era normal, hasta que todos notaron que la victima comenzó a llorar, y ante el impactante cuadro, la profesora le escribió un mensaje", consignó el medio Crónica.

"¿Estás bien?", redactó la profesional. En ese momento, la estudiante tomó su móvil personal y respondió: "Estoy con mi marido que me acaba de golpear y me está vigilando que no diga nada".

Crónica

Tras esto, dos alumnos que además eran policías lograron dar aviso de lo ocurrido, por lo que se concretó la captura del agresor y también el resguardo de la afectada.

El acusado ahora se encuentra detenido y en las próximas horas será notificado acerca de la situación judicial a la que quedará sujeto.