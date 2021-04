¿Qué pasó?

Tras ver que una cantidad de agua escurría por los pasillos de la casa y pensando que había una fuga de gas, una mujer alertó a la policía para pedir ayuda y se encontraron con una imagen dolorosa: El esposo de la denunciante fue hallado sin vida, tirado en el piso y con signos de tortura.

Es el caso de Antonio Landeira, de 87 años, que según las primeras pericias fue atacado en su casa en el barrio bonaerense de Boedo, Argentina, siendo quemado con una plancha y un destornillador caliente, además de recibir múltiples puñaladas.

"Le clavaron un destornillador"

Sobre lo ocurrido con este hombre de nacionalidad española y jubilado hallado en el pasillo de la cocina en su hogar, se refirió su mujer, Andrea, quien en declaraciones a Canal 9 de Argentina admitió que no cree que haya sido un solo delincuente porque "él se hubiese defendido mejor, tenía mucha fuerza y era un hombre muy sano".

En cuanto a los alcances del ataque, aseveró que "le prendieron fuego, eso es lo que me dicen los testigos que lo vieron, que no me dejaron verlo por ese motivo".

Además, sobre la agresión mortal agregó que "lo torturaron con una plancha caliente y le clavaron un destornillador en el pecho. Yo no pude ver qué pasó, pero cinco policías ingresaron y lo vieron tirado entre el pasillo de la cocina y uno de los dormitorios".

Todo lo cerró aseverando que "no sé si lo tuvieron muchas horas, si él llegó a las siete y media y yo llegué a las nueve y media y ya había pasado todo. No sé qué pasó ahí adentro. Uno de los televisores falta, pero no hay nada forzado".

Se perician cámaras en busca de los culpables

Ahora el caso está en manos de División Homicidios de la Policía de la ciudad, que aguarda por el informe de la autopsia, aunque en base a lo determinado por la Policía Científica que trabajó en el lugar, Landeira presentaba lesiones provocadas por una plancha y un destornillador.

Sobre el ataque, se comprobó que no había ninguna puerta ni ventana forzada, por lo que creen que el atacante abordó a la víctima en la puerta del domicilio e ingresó con ella o que entró con su consentimiento.

Bajo este panorama, ya se levantaron las pruebas y el fiscal a cargo solicitó imágenes de cámaras de seguridad en la zona que hayan podido captar la llegada o huida de el o los asesinos.