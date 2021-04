Un fotógrafo danés ganó el jueves el prestigioso World Press Photo 2021, con una imagen de una anciana abrazando a una enfermera protegida con plástico, símbolo -a los ojos del jurado- de "esperanza" frente a la pandemia.

La fotografía de Mads Nissen, inmortaliza el primer abrazo en cinco meses de una residente, de 85 años, en un hogar para ancianos de Sao Paulo, en agosto de 2020.

Aislada durante mucho tiempo por la pandemia de coronavirus, finalmente pudo abrazar a una enfermera.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI